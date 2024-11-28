За його словами, Путін хоче загострити ситуацію зараз так, щоб у Трампа "нічого не вийшло, щоб він не зміг закінчити війну".

Президент Росії Володимир Путін може зараз "позмахувати своїм "Орєшником" лише для того, аби зірвати зусилля президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа після його інавгурації. Про це у своєму відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський, говорячи про заяви Путіна у Казахстані.

Він зауважив, що сьогодні у Казахстані Путін "знову рекламував свої ракети - свою готовність вбивати, руйнувати".

"До тисяч ракет, які вже били по Україні, Путін, очевидно, хоче додати ще тисячі. Йому закінчення цієї війни не потрібне. Ба більше, Путін хоче не дати ще й іншим закінчити цю війну. Розмахувати своїм "Орєшником" зараз він може тільки для того, щоб зірвати зусилля президента Трампа, які точно будуть після інавгурації", - наголосив Зеленський.

Відео дня

За його словами, Путін хоче загострити ситуацію зараз так, щоб у Трампа "нічого не вийшло, щоб він не зміг закінчити війну". Глава держави додав:

"Путін - єдиний винуватець цієї війни та єдиний, хто у війну вірить. І саме тому путінська ескалація зараз - це тиск, щоб згодом змушувати президента Америки йти на умови Росії. Ми розуміємо всі наявні загрози".

Нові погрози Путіна

Як відомо, раніше Путін пригрозив вдарити по "центрах ухвалення рішень" у Києві. Він наголосив, що Міністерство оборони Росії та їхній Генштаб вже "підбирають цілі" для ураження ракетою "Орєшник" на території України.

Водночас у Міністерстві закордонних справ України відреагували на такі погрози. У відомстві зазначили, що варто звернути увагу на країну, де російський диктатор виголосив таку заяву, а саме - на Казахстан.

Там Путін також пригрозив застосувати "всі засоби знищення", якщо Україна отримає ядерну зброю. За його словами, Росія "не допустить цього".

Вас також можуть зацікавити новини: