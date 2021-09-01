Президент РФ 1 вересня розповідав про історію і припустився фактичної помилки.

У російському місті Владивосток у середу, 1 вересня, президент РФ Володимир Путін зустрівся на Всеросійському уроці до Дня знань з учнями ліцеїв, гімназій та шкіл, які перемогли в різних конкурсах та олімпіадах.

Під час уроку Путін припустився фактичної помилки – переплутав Семирічну війну з Північною, повідомляє mk.ru.

За його відомостями, на помилку глави держави вказав учень з Воркути Никанор Толстих.

"Що Петро I (перший російський імператор – Ред.) зробив у Семирічну війну? Чого він зі шведами-то воював? І взагалі, битва під Полтавою, ось ви уявляєте, де Швеція і де Полтава? А вирішальна битва між арміями Петра I й Карла XII (король Шведської імперії – Ред.) відбулася під Полтавою", – говорив лідер Росії.

Читайте такожОстання помилка Володимира Путіна (рос.)Потім школяр зазначив, що Путін говорив не про Семирічну війну, а про Північну, яка розпочалася у 1700 році, а закінчилася у 1721-му.

Президент сказав учневі спасибі за "за поправочку" й відновив розповідь.

У День знань Путін брав участь у Всеросійському уроці у Владивостоці на майданчику Всеросійського дитячого центру "Океан", йдеться на сайті Кремля.

Що потрібно знати про Семирічну війну – довідка УНІАН

Семирічна війна розпочалася у 1756 році (Петро I помер у 1725-му), а закінчилася у 1763-му, пише Вікіпедія. Конфлікт є одним з наймасштабніших протистоянь Нового часу. Війна йшла в Європі та за океаном.

У протистоянні брали участь всі великі країни Європи того часу, а також більшість середніх і дрібних європейських держав та навіть деякі індіанські племена.

Протистояння називають колоніальним, оскільки під час нього було зіткнення колоніальних інтересів Великобританії, Португалії, Франції, а також Іспанії.

Автор: Екатерина Присяжнюк