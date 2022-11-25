Офіцери Служби зовнішньої розвідки і ФСБ в запасі можуть не вносити дані.

Президент Росії Володимир Путін доручив Міноборони та іншим відомствам створити Державний інформаційний ресурс з даними громадян, які перебувають або повинні перебувати на військовому обліку.

Відповідний ресурс повинен бути створений до квітня 2024 року. Указ Путіна опублікований на офіційному порталі правової інформації.

Згідно з документом, податкова служба і Міноборони повинні ідентифікувати всіх громадян, які потрапляють під вимоги. Зазначається, що дані офіцерів Служби зовнішньої розвідки і ФСБ в запасі актуалізувати не треба.

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Всі зазначені відомості чиновники зобов'язані перетворити в цифрову форму до 30 грудня 2022 роки. Для створення ресурсу будуть зібрані такі дані росіян:

реєстрація за місцем проживання або перебування;

наявність судимості;

наявність водійських прав, інформація про майно;

стан здоров'я;

номери телефонів та адреси електронних пошт;

чи беруть участь такі громадяни в медичній діяльності, інформація про освіту, спортивні розряди та інше.

Мобілізація в Росії

21 вересня Путін оголосив про те початку часткової мобілізації в Росії. Через місяць він заявив про завершення заходів, проте, за даними ЗМІ, росіяни продовжували отримувати повістки.

На думку аналітиків з Американського Інституту вивчення війни, Путін не хоче, щоб в країні через мобілізацію виникла напруга в суспільстві.

Військовий експерт Денис Попович вважає, що у січні в Росії почнеться загальна мобілізація.

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