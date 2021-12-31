У привітанні до президента США Джо Байдену Путін написав, що дві країни можуть і повинні "взаємодіяти конструктивно для подолання спільних викликів".

Президент Росії Володимир Путін привітав з Новим роком глав 42 держав, у тому числі США і Ватикану, однак у привітанні не виявилося імен президентів України Володимира Зеленського і Грузії Саломе Зурабішвілі.

Без привітань Путіна залишилися і лідери країн Балтії - Литви, Латвії та Естонії, повідомляє Голос Америки.

Путін привітав у тому числі Олександра Лукашенка, голову КНР Сі Цзіньпіна, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона і королеву Єлизавету II, президента Франції Еммануеля Макрона, президента Туреччини Реджепа Ердогана, президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва і першого президента країни Нурсултана Назарбаєва.

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У привітанні до президента США Джо Байдена Путін написав, що дві країни можуть і повинні "взаємодіяти конструктивно для подолання спільних викликів".

Минулого року президент Росії також не вітав Зеленського і Зурабішвілі з Новим роком. У 2019 році Путін вперше за шість років привітав президента України з Новим роком в ході телефонної розмови. Тоді вони обговорювали обмін утримуваних громадян, який пройшов 29 грудня, і складали списки для майбутніх обмінів.

Попереднього президента України Петра Порошенка Путін не вітав жодного разу. Останній раз російський президент вітав українців у 2013 році, до анексії Криму і війни на Донбасі.