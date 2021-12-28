Володимир Жириновський заявив, що треба "вибірково когось покарати та налякати".

Одіозний російський політик Володимир Жириновський знову зробив гучну заяву на адресу України та європейських країн. Він закликав влаштувати бомбардування у новорічну ніч.

Відповідну заяву Жириновський зробив у коментарі журналістам, відео оприлюднив у своєму Telegram-каналі Анатолій Штірліц.

За словами одіозного політика, якби він був президентом Російської Федерації, то використовував би всі можливості, поки не провели переговори. При цьому він заявив, що треба "вибірково когось покарати та налякати", але не обов'язково бомбити всіх.

"Шарахнути з 31 грудня в ніч на 1, коли всі "під шофе", – пригрозив Жириновський.

Можлива нова ескалація на кордоні: що відомо

Видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, в соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні і західні регіони Росії. За даними видання, в США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді спростували поширену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ в Міноборони називали "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис.військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року.

Читайте такожВ ЄС назвали протистояння російським загрозам одним з підсумків 2021 рокуНещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times Західна розвідка передбачає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може відбутися в будь-який день.

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