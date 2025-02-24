Президент Польщі наголосив, що недовготривалий мир без гарантій може призвести до ще кривавішої війни.

Україна має бути представлена від самого початку офіційних переговорів, бо в іншому випадку недовготривалий мир швидко перейде в нову війну. Про це сказав президент Польщі Анджей Дуда, виступаючи за допомогою відеовключення на пленарному засіданні "Підтримуй Україну" за участі європейських лідерів в Києві.

"Путін хотів захопити Україну за три дні, але не зміг це зробити навіть за три роки. І ніколи не зможе", - наголосив президент Польщі.

Він зазначив, що вся Європа хоче миру, але він повинен бути справедливим довготривалим і має будуватися на гарантіях безпеки.

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"Україна має бути представлена від самого початку офіційних переговорів. В іншому випадку недовготривалий мир швидко перейде в нову війну і можливо навіть в більш криваву", - наголосив Дуда.

Він зазначив, що Польща й надалі допомагатиме і не полишить демократичну та незалежну Україну в боротьбі з ворогом. За його словами, Польща серед тих країн, які відчули "дух російського імперіалізму".

При цьому нагадав, що вони попереджали світ роками до чого це зможе призвести, але ці застереження не були почуті світом. Дуда наголосив, що не буде кращого гаранту безпеки, ніж НАТО зі США, як одного із ключових його членів. Дуда додав, що в той же час не буде сильного НАТО без сильної Європи. За його словами, лише військово потужна Європа може надати допомогу Україні і надійні безпекові гарантії.

Іноземні лідери в Україні на річницю втрогнення РФ

Як повідомляв УНІАН, у третю річницю повномасштабної війни РФ проти України до Києва прибули іноземні лідери. Першими рано-вранці приїхали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Євроради Антоніу Кошта.

Також до української столиці приїхали лідери Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії, Швеції, Литви та Латвії, а також прем'єр-міністри Канади, Іспанії та Естонії.

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