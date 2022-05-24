Генсек НАТО впевнений, що однією з цілей Путіна було зменшення присутності Альянсу на кордонах РФ, а зараз він отримує розширення.

Президент РФ Володимир Путін не досяг поставлених цілей в Україні.

Таку думку висловив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає Укрінформ.

"Росія не досягла своїх цілей в Україні. Був план короткострокової військової операції, але сталася дуже витратна для Росії війна", - заявив він.

Генсек НАТО зазначив, що Путін був змушений відвести війська від Києва і з півночі країни: "Російські війська витісняють з Харківської області, а наступ на Донбасі йде дуже повільно".

Столтенберг вважає, що Путін зробив стратегічну помилку:

"Я переконаний, що однією з цілей, однією із заявлених цілей цього вторгнення в Україну було зменшення присутності НАТО на російських кордонах. І в юридично зобов'язуючій угоді, яку російський президент Путін направив до НАТО в грудні, було чітко заявлено: ніякого більшого розширення НАТО. А зараз він отримує розширення присутності НАТО".

Нагадаємо, раніше глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Путіну потрібна вся Україна, але росіян заспокоюватимуть малими досягненнями.

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