Це буде перший міжнародний візит Путіна після початку нового терміну правління.

Президент Росії Володимир Путін планує відвідати Китай і зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном 15-16 травня, майже одразу ж після турне глави КНР Європою. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела в Кремлі.

"Дати ще можуть трохи змінитися, але навіть якщо це станеться, поїздка на переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном стане першою поїздкою Путіна за кордон після інавгурації в Кремлі 7 травня", - пише видання.

Путін прибуде до Китаю після того, як Сі завершить свій перший за п'ять років візит до Європейського союзу. Він відвідає Францію, Сербію та Угорщину в рамках турне, яке розпочнеться 5 травня, і серед питань для обговорення, ймовірно, буде війна Росії в Україні.

Відео дня

Як пише Bloomberg, хоча Китай відкрито не підтримав вторгнення Кремля в Україну, Москва і Пекін оголосили про дружбу "без обмежень", яка дотепер допомагала Росії пережити безпрецедентні санкції, запроваджені США та їхніми союзниками.

Однак незважаючи на зростаючі економічні зв'язки, експорт Китаю в Росію в березні впав майже на 16% порівняно з роком раніше, згідно з даними китайської митниці. За даними одного з джерел, Путін може порушити питання про необхідність збільшення обсягів торгівлі між двома країнами під час своїх переговорів із Сі.

Путін востаннє відвідував Китай у жовтні, щоб узяти участь у форумі, присвяченому ініціативі Сі "Пояс і шлях".

Візит Сі Цзіньпіна до Європи

Напередодні Bloomberg повідомив, що президент Китаю Сі Цзіньпін відвідає Європу вперше приблизно за п'ять років на тлі зростання напруженості у відносинах із Заходом з низки питань, зокрема щодо торгівлі, звинувачень у шпигунстві та підтримки Пекіном Росії.

Візит Сі Цзіньпіна до Європи триватиме з 5 по 10 травня, він планує відвідати Францію, Сербію та Угорщину.

Вас також можуть зацікавити новини: