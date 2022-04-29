Однак поки невідомо, чи приїде президент Росії особисто на зустріч держав в Балі.

Президент Російської Федерації Володимир Путін прийняв запрошення Індонезії на саміт G20. Однак поки що невідомо, чи приїде він особисто на зустріч.

Як передає портал Bloomberg, президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що війна в Україні та пандемія впливають на світову економіку. У контексті цього голова держави запросив Володимира Путіна і Володимира Зеленського на саміт "великої двадцятки".

"Я висловив надію, що війна може скоро закінчитися і мирне рішення шляхом переговорів може просунутися. Ми розуміємо, що G20 може стати каталізатором відновлення світової економіки", — заявив Відодо.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков не уточнив, чи планує Путін особисто відвідати зустріч. За його словами, поки РФ готується до саміту на Балі, "передчасно" обговорювати деталі її участі. Таку заяву Пєсков зробив під час зустрічі з журналістами росЗМІ.

Саміт G20 в Індонезії: що відомо

Зустріч пройде з 15 по 16 листопада на Балі в Індонезії. На неї повинні прибути голови держав з найбільшими економіками в світі.

Джоко Відодо запросив Володимира Зеленського на саміт 27 квітня. Президент України подякував голові Індонезії за це.

Наприкінці березня президент США Джо Байден запропонував відняти у Росії місце в G20. Сполучені Штати Америки також відмовляються відвідувати саміт, якщо на ньому будуть представники РФ. Аналогічної думки притримується Австралія.

За даними Bloomberg, США намагалися переконати Індонезію не запрошувати Путіна на зустріч, але, мабуть, досягти цієї мети не вдалося.

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