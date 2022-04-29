У Бучі не було росіян з Москви чи Пітера.

Росіяни, які захоплювали Бучу - це злиденна, безграмотна орда. Ці люди не спроможні критично оцінювати політику Росії та Путіна зокрема.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН розповів волонтер Сергій Петренко, який перебував у Бучі з моменту вторгнення та потрапив у полон до окупантів.

"Тому що п'ють все підряд, а потім вже сп'янілі рвуться "поговорити по душах" і розповідають, що вони приїхали нас рятувати. Вони зобмовані, у них Путін – святий. Я думаю, що він для них свого роду Волдеморт – ім'я яке не можна вимовляти вголос", - сказав волонтер.

Також він відзначив вкрай низький рівень освіченості окупантів.

"Якщо описати їх кількома словами - це злиденна неосвічена орда. Просто жебраки та дикуни. Вони реально не вірили, що Бандера мертвий. Вони цього не знали. У Бучі не було росіян з Москви чи Пітера. Туди кинули пацанів, які ніколи в житті не бачили бойлера. Це недорослі з якихось глухих сіл, які ніколи й ніде не вчилися. Все що вони вміють - це пити", - сказав волонтер.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення і доставку в гарячі точки продуктів та медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Окупувавши Бучу ворог влаштував там криваву різанину. Мирних жителів масово розстрілювали. Ґвалтували чоловіків, жінок, людей похилого віку та навіть дітей. Багатьох брали в полон. Люди вмирали під час тортур. Тих, хто вижив відправляли у фільтраційні табори на території РФ. У батьків забирали дітей і відправляли в Росію "на усиновлення".

У Бучі багато будинків зруйновані в результаті обстрілів. Магазини та житлові будинки розграбовані мародерами. Після звільнення Бучі від окупантів там були виявлені братські могили з тілами місцевих жителів.

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