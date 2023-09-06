Подоляк звинуватив його у використанні теми Голокосту для виправдання злочинів РФ.

Російський диктатор своєю заявою про президента Володимира Зеленського знову продемонстрував, що живе у власном світі, який не має нічого спільного з реальністю.

Про це заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк у мікроблозі Twitter (тепер X). "Людина, яка не користується телефонами і комп'ютерами, в якості виправдання російських військових злочинів в Україні закликає подивитися, що "євреї пишуть в Інтернеті про президента Зеленського". В черговий раз людина, яка свідомо віддає наказ атакувати ракетами іншу країну, масово вбивати, гвалтувати, викрадати дітей, знищувати міста і села, пропонує нове виправдання своєї внутрішньої неадекватності", - написав він.

Подоляк звинуватив Путіна в цинічній спробі використати історичну тему Голокосту для виправдання сучасних російських нацистів.

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"Це ще одне підтвердження того, що російський президент живе в своєму власному світі, в штучній бульбашці, відірваній від реальності. Це означає, що він абсолютно недієздатний і з ним неможливо вести переговори. Путін - не той раціональний гравець, з яким варто інвестувати в довгострокові партнерські відносини: це повинно бути ясно гравцям у всіх частинах світу. І так, Близький Схід теж повинен позбутися своїх ілюзій і нарешті зрозуміти, що фашизм реанімований в російській обгортці..." - додав радник глави ОП.

Заява Путіна про Зеленського

Нагадаємо, вчора Путін заявив, що "Західні куратори поставили на чолі країни етнічного єврея", щоб "прикрити антилюдську сутність" України.

Він запропонував журналісту почитати в інтернеті, що говорять що "прості громадяни Ізраїлю".

У МЗС України назвали це черговим проявом глибоко вкоріненого антисемітизму російських еліт.

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