У Москві заперечують будь-яку причетність - мовляв, не можуть коментувати те, що відбувається з людьми в інших країнах.

Сотні тисяч росіян залишили свої домівки, тому що не хотіли мати нічого спільного з війною правителя РФ Володимира Путіна або були вигнані з країни-агресорки. Про це у своїй колонці для The New York Times пише російська журналістка Юлія Яппарова.

Зазначається, що Кремль полює на простих людей по всьому світу, і, здається, це нікого не хвилює. При цьому Кремль заперечує будь-яку причетність — переважно кажучи, що не може коментувати те, що відбувається з людьми в інших країнах.

"Але докази накопичуються. У Казахстані за запитом Москви заарештували вчителя з вокалу, який збожеволів у місцевій в’язниці. Доглядальниця за людьми похилого віку була затримана в Чорногорії за наказом Росії, який виконав Інтерпол. Шкільну вчительку затримали вірменські прикордонники після того, як вона розповіла учням про злочини Росії в Бучі. Власник магазину іграшок, промисловий альпініст, панк-рокер: це деякі з людей, які потрапили в кремлівські лапи", - пише авторка.

За словами Євгена Смирнова, юриста, який спеціалізується на справах про державну зраду та шпигунство, російських розвідників направили для спостереження за діаспорами в Німеччині, Польщі та Литві. Інших емігрантів переслідували та погрожували їм у Римі, Парижі, Празі та Стамбулі.

"Приймаючі країни часто є співучасниками. Подекуди місцеві поліцейські навіть ведуть стеження за дорученням російських колег. У Казахстані місцеві спецслужби допомагають Росії ловити біженців. У Киргизстані поліція використовує технологію розпізнавання облич для пошуку тих, кого розшукує Кремль", - констатує журналістка.

Вона зазначає, що багато росіян за кордоном уразливі та позбавлені захисту. При цьому "антивоєнні вигнанці" підтримуються кількома правозахисними організаціями, які постійно перебувають на межі закриття через брак коштів.

"Росія, навпаки, витрачає багато ресурсів на вигнанців, оскільки звинувачує їх у державній зраді та тероризмі та, керована параноєю, переслідує їх по всьому світу. Вони знаходяться під безпосереднім ризиком. Але більша небезпека полягає в тому, що світ взагалі забуває про цих людей — і про те, чому вони взагалі залишили свою країну", - резюмує автор.

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Як повідомляв УНІАН, у Росії заморозили два газові мегапроекти. Через санкції компанія "Новатек" тепер може зосередитися на будівництві Обського газохімічного комплексу.

Раніше стало відомо, що військово-морські сили України успішно вразили склад російських окупантів поблизу захопленого Маріуполя.

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