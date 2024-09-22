Ігор Волобуєв приєднався до українського війська ще в лютому 2022 року.

Росіяни будуть каятися за те, що підтримували чинного правителя РФ Володимира Путіна. Про це в інтерв'ю Sky News сказав колишній віце-президент "Газпромбанку" Ігор Волобуєв.

Видання зазначає, що 53-річний Волобуєв приєднався до українського війська після рішення Путіна розпочати повномасштабне вторгнення в Україну ще в лютому 2022 року. Згодом він відмовився від свого російського паспорта заради українського. Волобуєв був поранений у бою минулого року біля Бахмута, але повернувся на передову та щойно навчився керувати безпілотниками-вбивцями.

"Я вважаю, що поки ми не вдаримо Путіна в зад, ми більше ні про що думати не можемо. Я буду служити в Збройних силах України, доки будуть сили, можливості і здоров’я – і це влаштовує", — сказав екс-газпромівець.

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Правитель Росії Володимир Путін знову збільшив чисельність Збройних сил РФ. Згідно з минулорічним указом чисельність військовослужбовців в РФ становила 1 320 000 осіб.

Також УНІАН повідомляв, що Путін їздив у Монголію до шаманів радитись про використання ядерної зброї.

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