За його словами, вторгненню передувало як мінімум два обряди з шаманами.

Російський диктатор Володимир Путін наважився на вторгнення в Україну після обряду із шаманами.

Таку версію озвучив російський історик, політичний аналітик, публіцист Валерій Соловей в ефірі Фейгин LIVE.

За його словами, було два ритуали – один у Бочаровому струмку, а другий на Алтайському краї.

"Ті, хто надихнули його на подвиги ратні, хто привів його до того, що він фактично скасував первісний план Герасимова (начальника штабу ЗС РФ - УНІАН), вони за це жорстоко поплатилися. Первісний план Герасимова передбачав те, що російські війська впродовж трьох тижнів переступатимуть кордони України. Мова йшла про те, щоб бомбити, бомбити, довбити ракетами, використовувати артилерію, використовувати військово-повітряні сили... Тільки після того, як буде підірвана військово-цивільна інфраструктура, - почати наступ", - заявив Соловей.

За його словами, цих шаманів до Путіна привів міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який "поспішав стати маршалом перемоги". Соловей додав, що російський диктатор повірив їм, адже його досвід спілкування з ними тягнеться ще з нульових.

Як повідомляв УНІАН, карпатська мольфарка заявила про серйозне онкологічне захворювання російського президента Володимира Путіна. За її словами, його "заряджають" люди з магічними здібностями.

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