За словами глави МЗС, нещодавня хвиля підтримуваних Кремлем гібридних атак по всій Європі вимагає жорсткіших обмежень.

Польща закликала обмежити пересування російських дипломатів в Європейському Союзу та посилити контроль за в’їздом громадян Росії на тлі нещодавніх російських гібридних атак у Європі. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час спільної пресконференції зі своїми німецьким та французьким колегами після спільної зустрічі в німецькому місті Ваймар, повідомляє Рolitico.

За його словами, нещодавня хвиля підтримуваних Кремлем гібридних атак по всій Європі вимагає жорсткіших обмежень для російських дипломатів та громадян, які подорожують країнами блоку.

"Зрештою, Росія намагається зруйнувати ЄС зсередини, і їй не слід дозволяти користуватися привілеями вільного пересування", - сказав він.

Відео дня

Сікорський закликав обмежити свободу пересування російських дипломатів країнами, де вони акредитовані, обмежити видачу шенгенських віз громадянам Росії, вимагати біометричних перепусток для росіян, які в'їжджають до ЄС, а також обмежити кількість російських дипломатів у ЄС. Очільник МЗС Польщі наголосив:

"У нас досі забагато російських дипломатів по всьому Європейському Союзу. Ми оцінюємо, що їх понад 2000, і ми вважаємо, що щонайменше 40 відсотків з них виконують завдання, несумісні з їхнім дипломатичним статусом. Вони працюють на агентства, які також здійснюють терористичну діяльність у наших країнах. Тому, на знак солідарності з Німеччиною, ми повинні запровадити всі необхідні запобіжні заходи для нашого населення".

Водночас, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Париж готовий підтримати подальші кроки, "якщо цього вимагатимуть обставини".

Диверсії та гібридні атаки РФ в Європі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня В аеропорту німецького Лейпцига ударний безпілотник цілеспрямовано врізався в український вантажний літак, але не вибухнув.

Німеччина звинуватила Росію у спробі атаки безпілотника на аеропорт Лейпцига, що спонукало членів Європейського Союзу закликати до нових санкцій проти Росії.

Глава МВС Німеччини Олександер Добріндт назвав це частиною агресивних гібридних дій Росії проти Європи. Він підкреслив, що дії Росії "вписуються в довгу низку спроб дестабілізації, дезінформації, погроз, саботажу та агресії, спрямованих проти Європи".

Угорщина висловила готовність співпрацювати з Німеччиною у протидії гібридним загрозам з боку Росії, особливо після інциденту з дронами в аеропорту Лейпцига.

Водночас, російський диктатор Володимир Путін пов'язав атаку безпілотників з вибухівкою в районі аеропорту Лейпцига з внутрішньою політичною кризою у Німеччині.

Вас також можуть зацікавити новини: