У Празі відбулася акція протесту, під час якої диктаторів "показали голими" на нібито золотому унітазі.

У середу, 17 листопада, у столиці Чехії Празі в День боротьби за свободу і демократію на одній із центральних площ відбулася акція проти диктаторських режимів у Російській Федерації та Білорусі – активісти виступили проти президента РФ Володимира Путіна та самопроголошеного "білоруського лідера" Олександра Лукашенка.

В акції протесту взяли участь активісти групи "Капутін", повідомляє "Радіо Свобода".

На площі встановили "золотий унітаз", а на нього посадили голі ляльки, схожі на Путіна та Лукашенка. Також учасники акції розгорнули плакат, на якому було написано "Руки геть від України".

На фото з акції видно, що лялька Лукашенка сидить на руках у ляльки Путіна. Композиція підписана так: "Голі вбивці".

"32 роки тому відбулася Оксамитова революція, яка звільнила нас від окупації Радянським Союзом. Це була перемога демократії і права вільно висловлюватися. Цією акцією ми хочемо вчергове звернути увагу та нагадати про сучасних диктаторів – Путіна та Лукашенка, які своїми діями в Україні та решті Європи залякують демократичний світ…", – сказав засновник активістської групи "Капутін" і організатор акції Отакар Ван Гемунд.

За його словами, акцією активісти хотіли привернути увагу світу до загрози, яку несе гібридна війна режимів Путіна та Лукашенка.

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В Чехії 17 листопада державне свято – День боротьби за свободу і демократію, його встановили на згадку про репресії студентства нацистами у 1939 році та розгін студентської демонстрації у Празі у 1989 році на початку Оксамитової революції.

Нагадаємо, агресія РФ проти України розпочалася у 2014 році, після того, як в нашій державі в результаті Революції гідності втратив владу проросійській президент Віктор Янукович. Він втік до Росії наприкінці лютого 2014-го. ЗМІ писали, що у Януковича вдома був золотий унітаз.

Автор: Екатерина Присяжнюк