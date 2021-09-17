У Києві відбулася акція солідарності з ув'язненими правозахисниками Білорусі під назвою FreeViasna.
Як передає кореспондент УНІАН, захід провели українські правозахисники та активісти на пішохідному мосту над Алеєю Героїв Небесної Сотні.
За словами організаторів, акція - це частина міжнародної кампанії солідарності з активістами білоруського правозахисного центру "Вясна", яких позбавили волі за політичними мотивами.
Зокрема, сьогодні рівно рік, як була затримана перша представниця "Вясни" - Марфа Рабкова.
Протягом року десятки членів "Вясни" були затримані в Мінську і регіонах, у них проходили обшуки та допити.
Семеро правозахисників і досі залишаються за ґратами, окрім Рабкової, це Алесь Беляцкий, Валентин Стефанович, Леонід Судаленко, Тетяна Ласиця, Андрій Чепюк і Володимир Лабкович.
Сьогодні правозахисники розповіли історії кожного із сімох незаконно ув'язнених та нагадали, що умови утримання для всіх політичних в'язнів у Білорусі, в тому числі і правозахисників, - нестерпні.
Зокрема, їм навмисно створюють обмеження в листуванні і побаченнях, до них не допускають адвокатів. Крім того, в'язні стикаються з психологічним тиском.
Також відомо, що багато з політв'язнів в Білорусі важко перехворіли на COVID-19, однак їм не надається належна медична допомога.
Під час акції на мосту вивісили банер із написом "FreeViasna", який упродовж місяця буде нагадувати про проблему політичних репресій і тотального недотримання прав людини, з якою сьогодні стикаються білоруси.
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14 липня в Білорусі затримали керівника Правозахисного центру "Вясна" Олеся Бєляцького і ще більше десятка людей.
У правозахисників "Вясни" обшуки проходили в рамках порушеної в березні кримінальної справи за статтею про"організацію та фінансування групових дій, грубо порушують громадський порядок".
Також 14 липня співробітники силових структур прийшли з обшуком до екс-голови "Об'єднаної громадянської партії", члена команди колишнього кандидата в президенти Білорусі від опозиції Світлани Тихановської Анатолія Лебедька.
До цього білоруські правоохоронні органи провели обшуки відразу у кількох журналістів видань "Наша Нива"," Брестська газета","Віртуальний Брест".
У травні білоруська влада заблокувала незалежний сайт Tut.by. МВС Білорусі вимагає визнати екстремістською "інформаційну продукцію" Tut.by.
Всі ці видання і центр "Вясна" активно висвітлювали акції протесту, які почалися в Білорусі після президентських виборів у серпні 2020 року.
12 серпня стало відомо про затримання колишнього кандидата в президенти Білорусі, співголови об'єднання "Говори правду" Андрія Дмитрієва.
26 серпня суд у Білорусі засудив до 1,5 років в'язниці вчителя школи. Педагог впав у немилість влади, бо показав відео, в якому критикувався режим Олександра Лукашенко.
Генпрокуратура Білорусі 1 вересня повідомила про порушення кримінальної справи щодо громадянки РФ, яка опублікувала критичний твіт про Лукашенка.
8 вересня стало відомо, що у Білорусі судять 22-річного репера Євгена Петрова за пісню про Олександра Лукашенка, яку влада назвала "образливою".