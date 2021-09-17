Рівно рік тому затримали першу представницю правозахисного центру "Вясна" - Марфу Рабкову.

У Києві відбулася акція солідарності з ув'язненими правозахисниками Білорусі під назвою FreeViasna.

Як передає кореспондент УНІАН, захід провели українські правозахисники та активісти на пішохідному мосту над Алеєю Героїв Небесної Сотні.

За словами організаторів, акція - це частина міжнародної кампанії солідарності з активістами білоруського правозахисного центру "Вясна", яких позбавили волі за політичними мотивами.

Зокрема, сьогодні рівно рік, як була затримана перша представниця "Вясни" - Марфа Рабкова.

Протягом року десятки членів "Вясни" були затримані в Мінську і регіонах, у них проходили обшуки та допити.

Семеро правозахисників і досі залишаються за ґратами, окрім Рабкової, це Алесь Беляцкий, Валентин Стефанович, Леонід Судаленко, Тетяна Ласиця, Андрій Чепюк і Володимир Лабкович.

Сьогодні правозахисники розповіли історії кожного із сімох незаконно ув'язнених та нагадали, що умови утримання для всіх політичних в'язнів у Білорусі, в тому числі і правозахисників, - нестерпні.

Зокрема, їм навмисно створюють обмеження в листуванні і побаченнях, до них не допускають адвокатів. Крім того, в'язні стикаються з психологічним тиском.

Також відомо, що багато з політв'язнів в Білорусі важко перехворіли на COVID-19, однак їм не надається належна медична допомога.

Під час акції на мосту вивісили банер із написом "FreeViasna", який упродовж місяця буде нагадувати про проблему політичних репресій і тотального недотримання прав людини, з якою сьогодні стикаються білоруси.

Читайте також У Білорусі після серії обшуків ліквідували Асоціацію журналістів: названо "причину" Переслідування в Білорусі

14 липня в Білорусі затримали керівника Правозахисного центру "Вясна" Олеся Бєляцького і ще більше десятка людей.

У правозахисників "Вясни" обшуки проходили в рамках порушеної в березні кримінальної справи за статтею про"організацію та фінансування групових дій, грубо порушують громадський порядок".

Також 14 липня співробітники силових структур прийшли з обшуком до екс-голови "Об'єднаної громадянської партії", члена команди колишнього кандидата в президенти Білорусі від опозиції Світлани Тихановської Анатолія Лебедька.

До цього білоруські правоохоронні органи провели обшуки відразу у кількох журналістів видань "Наша Нива"," Брестська газета","Віртуальний Брест".

У травні білоруська влада заблокувала незалежний сайт Tut.by. МВС Білорусі вимагає визнати екстремістською "інформаційну продукцію" Tut.by.

Всі ці видання і центр "Вясна" активно висвітлювали акції протесту, які почалися в Білорусі після президентських виборів у серпні 2020 року.

12 серпня стало відомо про затримання колишнього кандидата в президенти Білорусі, співголови об'єднання "Говори правду" Андрія Дмитрієва.

26 серпня суд у Білорусі засудив до 1,5 років в'язниці вчителя школи. Педагог впав у немилість влади, бо показав відео, в якому критикувався режим Олександра Лукашенко.

Генпрокуратура Білорусі 1 вересня повідомила про порушення кримінальної справи щодо громадянки РФ, яка опублікувала критичний твіт про Лукашенка.

8 вересня стало відомо, що у Білорусі судять 22-річного репера Євгена Петрова за пісню про Олександра Лукашенка, яку влада назвала "образливою".

Автор: Антоніна Доломанжи