Путіна все частіше порівнюють з Гітлером, тому з'являється багато чуток, що він може себе вбити.

На тлі військової агресії РФ з'являються нові ризики, серед яких найстрашніше те, що Путін нібито може розпочати ядерну війну. Також багатьох цікавить, чи скоїть президент країни-агресора самогубство, якщо усвідомить свою поразку та усі наслідки своїх рішень.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко в ефірі "24 каналу" розповів, чи піде Путін на такий крок та чи наважиться він себе вбити.

Яковенко вважає, що президент РФ дуже сильно любить життя. Тому вірогідність того, що Путін скоїть самогубство чи піде на ядерну війну, дуже мала. Вся річ у тому, зазначив опозиціонер, що диктатор не готовий так просто втратити життя.

"Тим паче, що ці розмови про щура, якого загнали в кут, дещо перебільшені. Я не дуже люблю порівняння з тваринами, бо вважаю це образою для цих симпатичних милих звірів", - додав журналіст.

На думку Яковенко, Путіна не "загнали у кут", адже у РФ нібито не настільки катастрофічні проблеми. Навіть у разі поразки в Україні президент країни-агресора не буде вчиняти самогубство.

Опозиціонер також висловився щодо аналогій, які зараз проводять між Путіним та Гітлером. Як відомо, останній застрелився у своєму бункері аби уникнути покарання за криваву війну.

"Так, ми живемо зараз у той час, коли Гітлер закінчив самогубством та закінчилась та кривава війна. Тож всі ці аналогії з'являються, але мені здається, що вони – помилкові", - зазначив Яковенко.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Путін буде змушений лягти "під ніж" найближчим часом. За інформацією ЗМІ, лікарі сильно наполягають на операції.

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