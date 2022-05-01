На думку військового експерта з США, зараз існує п'ять можливих сценаріїв початку ядерної війни.

На тлі погроз з боку РФ про можливий початок ядерної війни, військовий експерт із США Джозеф Сиринчоне розповів, як саме Путін може завдати перший удар. Існує п'ять страшних сценаріїв початку ядерної війни, вважає науковий співробітник Інституту відповідального державного управління у Вашингтоні.

Про це Сиринчоне розповів на Bill Press Pods, а потім він написав про сценарії ядерної війни в Twitter.

Сценарій 1: удар по Чорному морю

На думку американського експерта, Путін може запустити ядерну бомбу і завдати удару по Чорному морю. У такому випадку президент країни-агресора піде за першим сценарієм Сірічоне. Удар над морем буде "демонстраційним", без жертв і пошкоджень.

Якщо Путін зважиться почати ядерну війну саме так, Захід введе проти РФ ще більше санкцій, а допомога Україні істотно збільшиться.

Сценарій 2: ядерний удар по військовому об'єкту в Україні

Також Путін може почати ядерну війну з нанесення удару по Україні. При такому сценарії РФ буде цілитися у військові об'єкти, але використовує для цього зброю невеликої потужності. Однак це все одно призведе до серйозних руйнувань, загинути можуть сотні або тисячі осіб.

Сценарій 3: Путін влаштує "другу Хіросіму"

На думку експерта, РФ може зважитися на більш серйозні дії, які точно отримають відповідь НАТО і США. Путін може влаштувати "другу Хіросіму", якщо використовує потужну ядерну зброю і вдарить по Україні. Такі дії призведуть до десятків тисяч жертв.

США і НАТО, вважає Сірічоне, швидше за все дадуть відповідь великомасштабними ударами із застосуванням звичайних озброєнь по підрозділах, які завдали удару, і інших підрозділах РФ.

Сценарій 4: ядерний удар Росії по об'єкту НАТО

Росія може почати ядерну війну з прямого нападу на якийсь об'єкт НАТО. Якщо Путін дійсно зважиться йти за таким сценарієм, він отримає потужну і масовану відповідь. Альянс задіє сухопутні війська, необхідне озброєння.

Крім цього, НАТО буде безперервно атакувати з повітря російські сили, що знаходяться на території України. Однак, зазначає експерт, США і НАТО навряд чи будуть відповідати на удар ядерною зброєю, бо метою Альянсу буде припинення конфлікту, а не його розширення.

Сценарій 5: Путін завдасть удару по США

Найвідчайдушнішим кроком президента РФ може бути пряма атака по об'єктах в США. Якщо Путін піде на такий крок, то він може спробувати знищити американський уряд.

Цей сценарій експерт називає найнебезпечнішим. За словами Сірічоне, можливі варіанти ядерної агресії Путіна опрацьовуються в США, але влада повинна розглянути всі можливі сценарії і продумати, як світ буде відповідати в разі ударів від РФ.

"Ризик того, що Путін стане ядерним (почне ядерну війну - УНІАН), низький. Бар'єри проти використання величезні. Але він міг це зробити, і він може це зробити. Ми повинні публічно обговорювати варіанти, щоб західна громадськість повністю розуміла ризики і могла мати право голосу у відповідях", - вказав експерт.

Загроза ядерного удару РФ

Ще раніше Лавров побічно натякнув, що в майбутньому його держава може застосувати проти України ядерну зброю.

До цього президент Володимир Зеленський попередив, що світу треба готуватися до ядерного удару агресора. Своєю чергою радник глави офісу президента Олексій Арестович застеріг керівництво РФ від ядерних ударів по території України.

У Держдепартаменті США пригрозили Кремлю наслідками у разі ядерного удару по Україні.