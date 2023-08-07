Кремль не підтвердив домовленості щодо зустрічі Ердогана з Путіним на турецькій території.

На початку місяця у президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана після його перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним анонсували візит останнього до Туреччини. За інформацією турецького видання Hurriyet, Путін може попрямувати до країни наприкінці місяця.

"Кабінет міністрів збереться сьогодні під головуванням президента Таїпа Ердогана. Серед тем порядку денного – дипломатичні контакти Ердогана, майбутнє зернового коридору, боротьба з нелегальною міграцією, останні події в економіці та колективні переговори в державному секторі. … Буде оцінено можливий візит президента Росії Володимира Путіна до Туреччини наприкінці цього місяця", – пише видання.

Візит Путіна до Туреччини

Під час повномасштабної війни російський диктатор переважно уникає закордонних поїздок, ситуацію не змінила й видача Міжнародним кримінальним судом в Гаазі ордеру на його арешт (він зобов’язує країни-члени Римського статуту заарештувати Путіна в разі його прибуття).

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Туреччина не ратифікувала Римський статут та не визнає рішень Міжнародного кримінального суду, тож тут президенту РФ арешт не загрожує.

Водночас Туреччина, що відігравала роль посередника у "зерновій угоді" щодо експорту українського продовольства в умовах війни, неодноразово піднімала питання щодо візиту Путіна. Зокрема, в березні президент Туреччини Ердоган заявив, що Путін може приїхати 27 квітня. Цей візит так і не відбувся.

2 серпня турецька сторона заявила, що під час розмови лідери двох країн домовилися про візит Путіна до Туреччини. Тоді Кремль не підтвердив домовленості щодо зустрічі і заявив, що сторони домовилися "продовжувати контакти на різних рівнях, у тому числі в контексті підготовки можливої зустрічі двох лідерів".

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