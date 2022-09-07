Нагадаємо, в Україні в ході війни були ліквідовані понад 50 тис. російських військових.

Президент РФ Володимир Путина назвав вторгнення в Україну "дзеркальною відповіддю на дії противника".

Про це він заявив під час виступу на пленарному засіданні Східного економічного форуму (ВЕФ).

На думку Путіна, в результаті війни в Україні Росія нічого не втратила, а поляризація світу пішла їй тільки на користь.

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"Я думаю, що нічого ми не втратили і нічого не втратимо. З точки зору надбання можу сказати, що головне надбання - зміцнення нашого суверенітету, і це неминучий результат того, що зараз відбувається", - сказав він.

За його словами, з точки зору військових дій РФ нічого не почала, а намагається тільки закінчити.

Коментуючи війну на Донбасі з 2014 року, глава Кремля заявив, що допомогти жителям цих територій - обов'язок РФ, і країна почала військові дії в якості "дзеркальної відповіді на дії противника - збройним шляхом".

Нагадаємо, Росія широкомасштабно вторглася в Україну 24 лютого.

Як повідомляв УНІАН, Збройні сили України потужно оновили статистку втрат Росії. За минулу добу наші захисники ліквідували майже 500 окупантів. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Всього ж з 24 лютого ЗСУ ліквідували більше 50 тис. російських військових, понад 2 тис. танків, понад 400 літаків і вертольотів.

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