Кульгаючи, глава Кремля підійшов до столу і взяв бінокль задля фотознімку.

Російський президент Володимир Путін під час інспекції військових навчань на Далекому Сході помітно кульгав і нервував.

На опублікованих Міноборони РФ кадрах видно, як Путін входить у приміщення до глави МО Росії Сергія Шойгу, спираючись на лівий бік.

На Путіні була велика тепла куртка, набагато більша за його розмір. Кульгаючи, глава Кремля підійшов до столу і взяв бінокль задля фотознімку.

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Між начальником Генштабу ЗС РФ Герасимовим, Шойгу і Путіним відбулася коротка розмова.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська не полишають намірів захопити Донбас. За минулу добу ЗСУ успішно відбили спроби наступу ворога в районах Соледара, Зайцевого, Шахти Бутівка та Спартака.

Через збільшення обстрілів з боку Росії Україна посилює оборону кордонів Сумської та Чернігівської областей для недопущення повторного наступу з РФ.

29 серпня українське військове командування офіційно заявило про початок контрнаступу на півдні. Швидких результатів досягти не вдасться, адже її метою насамперед є знищення логістичних вузлів окупантів, пошуки "больових точок" РФ. Це, на думку аналітиків з Інституту вивчення війни, руйнує потенціал російського угрупування і перешкоджає проведенню запланованого Кремлем "референдуму".

Водночас президент Володимир Зеленський натякнув, що контрнаступ стосується не одного, а багатьох напрямків.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже понад 50 тисяч окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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