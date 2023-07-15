Сфера впливу головорізів Пригожина у Білорусі розширюється.

Російська ПВК "Вагнер" розширює сферу свого впливу на території РБ, отримуючи при цьому повну підтримку з боку режиму диктатора Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на дані білоруських підпільників. Підтверджується прибуття в Осиповичі Могильовської області Білорусі близько 240 осіб, 40 вантажних автомобілів та великої кількості озброєння з метою проведення тренувань та злагодження підрозділів ПВК "Вагнер".

При цьому зазначається, що місця проживання даного угрупування розташовані в населеному пункті Цель, що у 20 кілометрах від Осиповичів.

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"Вагнер" у Білорусі

Нагадаємо, що "Вагнер" фактично видворити з Росії у Білорусь після спробт заколоту. Сьогодні команда спостерігачів з "Беларускі Гаюн" зафіксувала приїзд до Білорусі великої колони зі щонайменше 60 різного типу авто із найманцями Пригожина.

Напередодні у Міноборони Білорусі стверджували, що прибулі бойовики "обмінюватимуться досвідом" з білоруськими військовослужбовцями.

Раніше переміщення російських головорізів також підтверджували у НАТО, але тоді йшлося про "невелику кількість". Українські прикордонники підтверджують інформацію про стягування до Білорусі сил ПВК "Вагнер".

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