Поліцейські приєднаються до п'яти тисяч прикордонників і двох тисяч військовослужбовців, які зараз перебувають на кордоні.

Міністерство внутрішніх справ Польщі відправляє на кордон з Білоруссю додатково кілька сотень міліціонерів у зв'язку з "напруженою ситуацією", що пов'язана зокрема з передислокацією бойовиків ЧВК "Вагнер" у Білорусь.

"У зв'язку з напруженою обстановкою на кордоні з Білоруссю я вирішив посилити наші сили групою з 500 поліцейських із загонів по боротьбі з заворушеннями і контртерористів", - написав міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський в Twitter.

Глава МВС зазначив, що поліцейські приєднаються до п'яти тисяч прикордонників і двох тисяч військовослужбовців, які зараз знаходяться на кордоні.

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Ситуація на кордоні Польщі з Білоруссю

Ситуація на польсько-білоруському кордоні залишається напруженою з 2021 року, коли був зафіксований різкий наплив мігрантів з боку Білорусі до Польщі. З початку 2023 року польські прикордонники зафіксували понад 12 тисяч спроб незаконного перетину державного кордону з боку Білорусі.

Новий виток напруженості виник нещодавно, коли білоруський диктатор Олександр Лукашенко дав притулок главі ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину і частині його найманців після невдалого заколоту в Росії.

Раніше Польща прийняла рішення зміцнити свій кордон з Білоруссю через прибуття туди найманців ПВК "Вагнер". Як зазначав віце-прем'єр Польщі Ярослав Качинський, "вагнерівці" в Білорусі можуть налічувати близько 8 тис.і це створює "потенційно нову" ситуацію.

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