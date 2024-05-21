Росія представила свій проєкт резолюції після того, як у квітні наклала вето на підготовлений США документ, у якому містився заклик запобігти гонці озброєнь у космосі.

Розроблена Росією резолюція Ради Безпеки ООН, що закликає всі країни запобігти "назавжди" розміщенню, загрозі або використанню будь-якої зброї в космічному просторі, провалилася, оскільки в органі з 15 членів стався розкол із цього приводу.

Проєкт не зміг набрати щонайменше дев'ять необхідних голосів: сім членів проголосували за, сім проти, а один утримався. Вето можуть накласти США, Росія, Китай, Велика Британія або Франція тільки в тому разі, якщо проєкт набере щонайменше дев'ять голосів, пише euractiv.

Росія висунула цей текст після того, як минулого місяця наклала вето на проєкт резолюції США, що закликає країни запобігти гонці озброєнь у космічному просторі.

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"Ми тут сьогодні, тому що Росія прагне відвернути увагу світової громадськості від розробки нового супутника з ядерним пристроєм", - заявив у Раді Безпеки перед голосуванням заступник посла США Роберт Вуд.

Він також звинуватив Росію в запуску в четвер на низьку навколоземну орбіту супутника, який, на думку США, "імовірно, є протикосмічною зброєю, імовірно, здатною атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті".

"Росія розгорнула цю нову протикосмічну зброю на тій самій орбіті, що й урядовий супутник США", - сказав Вуд, додавши, що запуск 16 травня відбувся після запусків російських супутників, "імовірно, протикосмічних систем на низьку навколоземну орбіту" у 2019 і 2022 роках.

Російський проєкт містив формулювання, що перегукуються з пропозицією Москви і Пекіна 2008 року щодо укладення договору про заборону "будь-якої зброї в космічному просторі" і погроз "або застосування сили проти космічних об'єктів", але дипломатичні зусилля не знайшли міжнародної підтримки.

Ядерна зброя в космосі

Договір про космос 1967 року вже забороняє країнам, які його підписали, включно з Росією і США, розміщувати "на орбіті навколо Землі будь-які об'єкти, що несуть ядерну зброю або будь-які інші види зброї масового знищення".

Вашингтон звинуватив Москву в розробці протисупутникової ядерної зброї для виведення в космос. Росія це звинувачення відкинула. Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва проти розміщення ядерної зброї в космосі.

Небензя заявив, що російський проєкт резолюції охоплює як зброю масового знищення, так і всі види інших озброєнь і спрямований на припинення гонки озброєнь у космічному просторі.

У лютому 2022 року Росія запустила в космос супутник, який призначений для випробування компонентів потенційної протисупутникової зброї, що несе ядерний пристрій.

Як вказується у статті The Wall Street Journal, про це заявили офіційні особи США. Запущений об'єкт не має ядерного заряду, проте все ж пов'язаний із російською протисупутниковою програмою, яка викликає дедалі більше занепокоєння в Білому домі, Конгресі та в експертів.

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