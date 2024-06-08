Передбачається, що Ariane 6 замінить Ariane 5 та стане основною європейською ракетою.

Перший політ нової ракети Ariane 6 заплановано на 9 липня, однак дату уточнять після стендових випробувань. Про це повідомляє Reuters.

В першу чергу запуск ставить на меті демонстрацію можливостей носія, втім ракета буде нести декілька корисних навантажень.

Сама програма має вирішальне значення для європейських зусиль зі створення власних ракет. Якщо перший запуск виявиться вдалим, другий відбудеться до кінця 2024-го. Після цього європейці планують проводити до 10 пусків на рік.

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Для порівняння, лише за один травень цього року компанія SpaceX здійснила 14 запусків своєї ракети Falcon 9, а сам носій нещодавно встановив новий рекорд багаторазового використання першого ступеня.

При цьому вже скоро компанія Ілона Маска може отримати ще більш передову космічну систему Starship, яка на відміну від Falcon 9 буде повністю багаторазовою. Останній на сьогодні випробувальний старт Starship здійснив 6 червня: він виявися вдалим.

Ariane 6 – що це за ракета

Ariane 6 є носієм сімейства Ariane, яку розробляють спеціалісти Європейського космічного агентства (ESA) для виведення корисного навантаження масою 10 та 21 т (залежно від комплектації) на низьку навколоземну та геоперехідну орбіти. Запуски планують проводити з космодрому Куру во Французькій Гвіані.

Носій буде створений у двох версіях – ракета середнього класу Ariane 62 та ракета важкого класу Ariane 64. Остання отримає чотири прискорювачі, і буде використовуватися, зокрема, для виведення на орбіту великих супутників наукового і військового призначення.

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