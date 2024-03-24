Під час короткої повітряної тривоги російські літаки випустили по регіону дві ракети.

Вранці 24 березня під час короткої повітряної тривоги Росія повторно атакувала ракетами Львівську область.

Як повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, під час тривоги, яку оголошували о 09:31, ворог з МіГ-31К вдарив по Львівській області гіперзвуковими ракетами "Кинджал".

"Попередньо є два влучання у той самий обʼєкт критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися вночі. Вогнеборців, які гасили пожежу, вчасно попередили про атаку. Вони встигли переміститися у безпечне місце", - зазначив Козицький.

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Атака на Львівську область 24 березня

В ніч проти 24 березня 2024 року російські окупанти вкотре атакували Україну. Ворог здійснив пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Згодом стало відомо, що російські окупанти запустили по Львівській області близько 20 ракет та 7 "шахедів". Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

Як повідомляє Командування Повітряних сил, окупанти атакували Україну 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків Енгельс, РФ) та 28-ма ударними БпЛА типу Shahed (райони пусків Приморсько-Ахтарськ, РФ, мис Чауда, Крим).

В результаті протиповітряного бою знищено 43 повітряні цілі: 18 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 25 ударних БпЛА Shahed-136/131.

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