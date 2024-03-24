Вранці 24 березня під час короткої повітряної тривоги Росія повторно атакувала ракетами Львівську область.
Як повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, під час тривоги, яку оголошували о 09:31, ворог з МіГ-31К вдарив по Львівській області гіперзвуковими ракетами "Кинджал".
"Попередньо є два влучання у той самий обʼєкт критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися вночі. Вогнеборців, які гасили пожежу, вчасно попередили про атаку. Вони встигли переміститися у безпечне місце", - зазначив Козицький.
Атака на Львівську область 24 березня
В ніч проти 24 березня 2024 року російські окупанти вкотре атакували Україну. Ворог здійснив пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Згодом стало відомо, що російські окупанти запустили по Львівській області близько 20 ракет та 7 "шахедів". Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.
Як повідомляє Командування Повітряних сил, окупанти атакували Україну 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків Енгельс, РФ) та 28-ма ударними БпЛА типу Shahed (райони пусків Приморсько-Ахтарськ, РФ, мис Чауда, Крим).
В результаті протиповітряного бою знищено 43 повітряні цілі: 18 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 25 ударних БпЛА Shahed-136/131.