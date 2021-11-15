Інтерес кулінарного експерта до здорового харчування з'явився, коли він сам став стрімко набирати вагу.

Відомий британський шеф-кухар Гурпаріт Бейнс, який пропагує "найздоровішу їжу у світі", тобто правильне харчування, помер у віці 45 років.

Причина смерті - серцевий напад, повідомляє Daily Mail.

Бейнса госпіталізували, і спочатку він навіть прийшов до тями, але пізніше помер від серцевих і ниркових ускладнень.

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Гурпаріт Бейнс: чим він відомий

Кулінарний експерт прославився, коли створив "найздоровішу страву у світі" - курку з каррі та чорницею.

Він - автор безлічі книг-бестселерів про суперпродукти, серед яких - "індійська суперїжа".

Крім того, у 2011-му Бейнс був визнаний шеф-кухарем року на першій церемонії вручення нагород English Curry Awards.

Серед шанувальників шеф-кухаря - голлівудська зірка Гвінет Пелтроу.

Раніше на Тернопільщині чоловік помер у власноруч викопаній могильній ямі. За даними сусідів, померлий за життя неодноразово скаржився на болі в ділянці серця. Розтин показав, що чоловік помер унаслідок серцевого нападу.

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Автор: Ольга Робейко