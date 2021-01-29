За словами односельців, їх сусід систематично скаржився на болі в серці.

На Тернопільщині чоловік помер у власноруч викопаній могильній ямі.

Читайте такожНа Київщині підлітки влаштували розваги на кладовищі (фото)Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, нещастя трапилося в одному із сіл Зборівського району.

Місцевого мешканця з двома односельчанами попросили викопати могилу під труну. Коли робота була завершена, одному із чоловіків стало погано, він поскаржився на біль в грудях, після чого втратив свідомість.

Його колеги одразу викликали швидку. Медики намагалися реанімувати 49-річного чоловіка, але не змогли. Після приїзду слідчо-оперативної групи лікарі констатували смерть.

За даними сусідів, померлий за життя неодноразово скаржився на болі в районі серця. Розтин показав, що чоловік помер в результаті серцевого нападу.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 115 ККУ з поміткою "природна смерть".

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Автор: Андрій Вацик