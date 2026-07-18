'Резерв+' може не працювати до 22 липня: у Міноборони попередили про технічні роботи

Через планові технічні роботи застосунок може працювати з перебоями, тому рекомендують заздалегідь завантажити PDF-версію військово-облікового документа.

Із 18 до 22 липня застосунок "Резерв+" може працювати з перебоями через проведення планових технічних робіт. У Міністерстві оборони рекомендують користувачам заздалегідь завантажити електронну версію військово-облікового документа.

За інформацією Міноборони, технічні роботи триватимуть у період із 18 до 22 липня. Основну їх частину планують виконувати в нічний час, однак у цей період можливі тимчасові перебої в роботі застосунку "Резерв+".

У зв'язку з цим українцям радять завчасно завантажити PDF-версію військово-облікового документа та мати її при собі, щоб за потреби пред'явити без доступу до застосунку.

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У Міноборони запевнили, що після завершення технічних робіт усі сервіси "Резерв+" працюватимуть у звичному режимі.

"Резерв+" - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в "Резерв+" анулють відстрочки. У 2026 році їх оформлюють в ЦНАПі або через застосунок "Резерв+". В Україні зафіксовано чимало випадків, коли навіть законно оформлене звільнення від призову просто "злітає" в додатку. Іноді це стається після переїзду чоловіка та переведенні до іншого ТЦК, тож українці цікавляться, чи не є це підставою для скасування відстрочки.

Адвокатка адвокатського об’єднання Eternix Анастасія Капустинська розповіла УНІАН, в яких випадках можуть анулювати відстрочку, як правильно її поновити і чи можуть особу призвати до армію в проміжний період.

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