Чоловік, який транслював російські фейки, тепер викладатиме курс із "пропаганди".

У Великій Британії спалахнув гучний скандал після того, як поважний Единбурзький університет призначив викладати курс про пропаганду політологу, який систематично поширював відверту російську дезінформацію про війни в Україні та Сирії. Про це пише The Times.

"Вчений Тім Гейворд неодноразово піддавався критиці з боку студентів, експертів і політиків за потурання дезінформаційним наративам авторитарних режимів", – йдеться у публікації.

Наприклад, стверджував, що у 2022 році наповнений цивільними людьми, зокрема дітьми, драматичний театр в обложеному Маріуполі підірвали ЗСУ, аби дискредитувати Росію. Також він поширював російську вигадку, що газові атаки проти цивільного населення на контрольованих повстанцями територіях Сирії влаштовував не режим Асада, а місцеві цивільні волонтери-рятувальники, відомі як "білі шоломи".

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Гейворд заперечував те, що він "корисний ідіот" режиму президента Путіна, і наполягав на тому, що він просто хоче почути "обидві сторони" із зон конфлікту. Але його призначення викладачем курсу про "пропаганду та цензуру в демократичних країнах" здивувала не лише шотландські наукові кола, а й політиків.

Блер Макдугал, новий член парламенту від Лейбористської партії, який працював із радянськими дисидентами, зауважив, що путінська Росія веде неприховану інформаційну війну проти ліберальних демократій.

"Наші університети відіграють важливу роль у створенні стійкості проти цієї дезінформації та захисті нашого суспільства від її агресивного впливу. Це стосується нашої національної безпеки. Справжнє занепокоєння викликає те, що науковець із довгою історією беззаперечного поширення пропаганди, породженої жорстокими диктатурами, навчає студентів дезінформації", – наголосив він.

З ним погоджується інший британський депутат Стівен Гетінс. Він підкреслив, що університети "мають бути протиотрутою від дезінформації, яка з’являється в нашому політичному та широкому дискурсі".

Сам Гейворд ще не встиг публічно прокоментувати своє призначення, але раніше він стверджував, що Захід буцімто перебільшує загрозу від російської дезінформації. "Спроби "боротися" з дезінформацією можуть становити більшу загрозу для демократичних інститутів суспільства, ніж сама дезінформація", – стверджував він.

В Единбурзькому університеті заявили, що не бачать проблеми у новому призначенні.

"Ми прагнемо підтримувати свободу вираження поглядів і академічну свободу, водночас створюючи безпечне середовище, де члени нашої спільноти можуть дискутувати та обговорювати складні теми на законних підставах, усе в межах нашої політики гідності та поваги", – заявили там.

Російська пропаганда в Європі

Як писав УНІАН, Росія проводить в Європі масштабну інформаційно-психологічну операцію, намагаючись маніпулювати політиками, бізнесменами, журналістами та іншими впливовими особами. Метою є спроба посварити Європу за Америкою та підірвати підтримку України.

Найвразливішою для російської пропаганди виявилася Німеччина. Зусилля росіян вже мають практичний результат: на місцевих виборах там набирають багато голосів праві та ліві популісти, які відверто закликають зупинити допомогу Україні і скасувати санкції проти Росії.

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