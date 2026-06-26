НАТО відповість на будь-який 'дурний крок': Рютте зробив чітку заяву для Путіна

Країни НАТО на саміті в Анкарі 7–8 липня оголосять про угоди в оборонній сфері на десятки мільярдів доларів.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу мають намір значно посилити оборонно-промислове співробітництво і на саміті НАТО в Анкарі 7-8 липня оголосять про угоди в оборонній сфері на десятки мільярдів доларів.

Як пише Reuters, під час виступу у Вашингтоні він заявив, що ця зустріч стане потужним сигналом президенту Росії Володимиру Путіну про те, що альянс готовий відповісти на будь-який "нерозумний крок проти нас".

Рютте сказав, що Путін "не боїться зобов’язань, він боїться того, що ми їх виконаємо, і саме це ми й робимо, Володимире. Ми будемо захищатися".

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Він також наголосив на перевазі НАТО в оборонному виробництві.

"Це сигнал росіянам: ми знаємо, що ви робите, і ми в цьому кращі", – заявив він.

Рютте повідомив, що країни-члени Альянсу на саміті підкреслять свою відданість цілям щодо витрат на оборону.

"На саміті ми проведемо великий день оборонної промисловості в перший день. Ви побачите величезну кількість нових контрактів, листів про наміри, а також підписання великих угод", – сказав Рютте.

Генеральний секретар НАТО наголосив, що такі кроки мають продемонструвати рішучість Північноатлантичного альянсу як власним громадянам, так і Росії.

Він також повідомив, що країни НАТО на саміті підтвердять свою підтримку України.

"Наша безпека взаємопов’язана. Україна показала, що нас не зупинить агресія Росії", – сказав він.

Саміт НАТО – новини

Як пише Politico, на саміті НАТО в Туреччині країни-члени Альянсу планують оголосити про укладення нових оборонних контрактів на мільярди доларів та істотне розширення військового виробництва.

Вони також мають намір офіційно підтвердити прихильність статті 5 про колективну оборону та знову зафіксувати статус Росії як довгострокової загрози.

Важливим пунктом проєкту спільної декларації є зобов’язання союзників виділити Україні військову допомогу в розмірі 70 мільярдів євро на поточний рік із наміром зберегти еквівалентне фінансування на наступний період.

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