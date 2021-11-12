Нелегали продовжують прибувати на кордон біля Бресту та Гродна.

Мігрант, курд з Іраку, Ребаз Наджм Хама Саїд каже, що велика частина біженців на білорусько-польському кордоні розуміють, що вони є зброєю Олександра Лукашенка проти ЄС.

Про це він повідомив у коментарі білоруському Радіо Свобода.

Проте чоловік переконаний, що якась зі сторін все одно піде на поступки.

"Я думаю, що одна зі сторін цього конфлікту все одно програє: або нас депортують, або ми опинимося в Європі. Ми сподіваємося, що з огляду на дотримання прав людини та прав біженців, Європейський союз урешті мусить здатися", – сказав біженець.

Ребаз Наджм Хама Саїд зазначив, що нелегали продовжують прибувати на кордон біля Бресту та Гродна.

"У мене є інформація, що за десять кілометрів є ще 500-600 біженців, які очікують можливості приїхати сюди і приєднатися до нас. Але найголовніше – те, що якщо деякі біженці захочуть потрапити сюди з цією хвилею міграції, то контрабандисти переведуть їх за гроші, оскільки поширюється інформація, що у цьому місці більше шансів, що Європейський союз відкриє кордон і пропустить до себе", – розповів мігрант.

Чоловік підтвердив, що білоруська міліція багато в чому допомагала нелегалам прориватися на бік Польщі.

"Білоруська міліція сама дозволила нам рубати дерева. Ось, подивіться, ось дерева, які нам допомогла зрубати сама білоруська міліція. Ось там міліція повернула людей, бо люди дуже великим натовпом пішли рубати дерева, міліція так ходити не дозволяє. Якщо ви бачите, то там усі сосни вирубали. Далі звідси є набагато кращі місця, де можна рубати дерева, і міліція допомагає їх рубати", – відповів біженець.

Міграційна криза на кордоні з Білоруссю

На початку листопада в Білорусі велика група мігрантів з кризових регіонів прибула до кордону з Польщею. Люди перебувають під контролем озброєних білоруських силовиків, які визначали напрямок руху мігрантів.

Влада Польщі розпорядилася посилити охорону кордону з Білоруссю. Вранці 10 листопада стало відомо про прорив двох великих груп біженців з території Білорусі до Польщі. Уряд у Варшаві звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу.

Крім того, Литва з 10 листопада через міграційну кризу ввела надзвичайний стан у прикордонній зоні з Білоруссю.

10 листопада РНБО прийняла рішення про посилення охорони кордону і підготовку до сценаріїв, які відбуваються на білорусько-польському кордоні.

11 листопада в МВС заявили, що кордон з Білоруссю додатково охоронятимуть 8,5 тис.військовослужбовців Держприкордонслужби, Нацгвардії і поліцейських.

Автор: Яна Ставська