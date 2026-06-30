РФ почала встановлювати кулемети на танкери: справа не лише в захисті від дронів

Озброєння може запобігти абордажу суден тіньового флоту європейськими країнами.

Росія почала встановлювати на своїх танкерах далекобійну зброю, насамперед для захисту від дронів. Однак це не єдина мета такої модернізації, пише The Times.

Так, у травні були опубліковані фото "Маршала Василевського", одного з основних російських танкерів для перевезення скрапленого природного газу, на яких видно два стаціонарні знаряддя, схожі на далекобійну снайперську гвинтівку. Аналітики заявили, що дальність дії зброї, ймовірно, становитиме близько 1 км, і вона використовуватиметься проти невеликих надводних суден або безпілотників.

"Ці знімки свідчать про те, що Росія вважає, ніби танкеру, який постачає російський Калінінград, загрожує реальна небезпека", – пише The Times.

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При цьому Патрік Болдер, фахівець з питань оборони з Гаазького центру стратегічних досліджень, заявив, що це також попередження НАТО: "Не намагайтеся взяти нас на абордаж, бо це може спровокувати війну".

За його словами, гвинтівки були встановлені на триногах і, ймовірно, будуть використовуватися проти надводних суден.

"Мета полягає в тому, щоб зробити їх максимально стійкими, і вони дійсно призначені для ураження надводних суден, наприклад, шляхом виведення з ладу їхніх двигунів, можливо, і наземних цілей. Але я думаю, що вони, ймовірно, можуть стріляти з високою точністю на відстань до кілометра", – каже він.

Один із співробітників розвідки в коментарі The Times заявив, що озброєння такого судна, як "Маршал Василевський", може запобігти абордажу суден тіньового флоту європейськими країнами.

"Якщо пошириться інформація про те, що судна тіньового флоту можуть бути оснащені великокаліберними кулеметами, вся оцінка ризиків для операцій з абордажу з боку західних країн зміниться. Імовірність того, що хтось підніметься на борт такого судна, стане практично нульовою. Ніхто не наблизиться до нього на вертольоті. Якщо це була мета Росії, то вона досягнута", – зазначив він.

Себастьян Реттерс, співробітник Urgewald, який займається питаннями санкцій, заявив, що озброєне судно "шокує, але, на жаль, не дивує".

"Ми бачили попередні повідомлення про те, що агенти російських спецслужб піднімалися на борт цих суден, що лише підкреслює, наскільки важливим став ЗПГ для військової економіки Росії", – сказав він.

Російський тіньовий флот – новини

Раніше повідомлялося, що 14 червня Велика Британія затримала танкер тіньового флоту РФ, який намагався пройти через протоку Ла-Манш.

А 25 червня Військово-морські сили Франції затримали танкер "Deliver", що входить до складу тіньового флоту РФ.

У Швеції берегова охорона також затримала нафтовий танкер, який, імовірно, належить до російського "тіньового флоту". Влада підозрює, що танкер міг ходити під фальшивим прапором і використовувати схеми приховування справжнього власника та маршруту.

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