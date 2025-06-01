Росіяни припускають, що дрони нібито могли привезти з Казахстану.

Російські силовики влаштувати обшуки на складах у Челябінську, де, як вони вважають, могли готувати масований FPV-наліт на військову авіацію РФ.

Як пише Telegram-канал Mash, в мережі припустили, що збирати контейнери з дронами-камікадзе могли у складському приміщенні на Свердловському тракті - воно розташоване за п'ять кілометрів від центру. Здавали склад за 350 тисяч рублів на місяць.

Орендодавців порожнього складу затримали, зараз опитують власників сусідніх приміщень, переглядають записи з камер та шукають власника. Крім того, у приміщенні взяли проби на наявність вибухових речовин. Проєкт ВЧК-ОГПУ пише, що з цього складу нібито вийшли п'ять фур з контейнерами для дронів-камікадзе:

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"Це промзона, на якій багато орендарів. Приміщення, де в контейнери встановлювали безпілотники, зараз пустує. Тому силовики похапали орендарів сусідніх приміщень".

Операція СБУ "Павутина"

Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки України провела спецоперацію з ураження ключових російських авіабаз, які є частиною ядерного та стратегічного потенціалу РФ.

Удар у тил на тисячі кілометрів став найбільш далекобійною операцією України. Президент Володимир Зеленський повідомив, що загалом задіяли 117 дронів, вдалося уразити 34% стратегічних ракетоносців окупантів.

За словами українського лідера, "офіс" облаштували неподалік від одного з управлінь Федеральної служби безпеки Росії. Тих, хто брав участь в операції, вдало вивели з російської території.

Тим часом російські загарбники визнали лише загоряння кількох літаків на аеродромах в Мурманській та Іркутській областях.

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