В компанії заявили про тверду підтримку України.

Сервіс графічного дизайну Canva повністю йде з ринку Російської Федерації.

Про це йдеться в прес-службі компанії.

"Ми твердо підтримуємо Україну, підтримуємо мир і свободу. Як і мільярди людей у всьому світі, ми шоковані військовими злочинами та загибеллю тисяч невинних людей через спровоковану Росією війну в Україні. Як ми зазначали на початку березня, ми виступаємо проти тривалих актів агресії РФ і прагнемо відстоювати мир та безпеку всюди, тому блокуємо доступ до Canva в Росії в осяжному майбутньому", - йдеться в повідомленні.

В компанії додали, що, коли вперше дізналися про вторгнення Росії в Україну, зосередилися на тому, щоб надати допомогу та кризову підтримку тим, хто постраждав безпосередньо – включно з їхньою командою та їхніми родинами, українськими авторами, а також мільйонами людей, які були змушені покинути свої домівки та громади.

"Ми пишаємося впливом, який змогли здійснити, підвищивши обізнаність у Росії за допомогою наших антивоєнних шаблонів. В умовах ескалації війни та посилення контролю з боку російського уряду за протестами та активністю, ми знаємо, що наразі ситуація змінилася, і разом з цим має змінитися наша реакція", - сказано в повідомленні.

Крім того, в компанії зазначили, що антивоєнні шаблони використовувалися понад 320 тисяч разів для розширення можливостей протесту та активності в усьому світі, причому Росія є однією з провідних країн, яка створювала і поширювала їх.

"Кожен та скрізь повинен мати право на мир і безпеку. Ми виступаємо за Україну і завжди будемо відстоювати те, що вважаємо правильним", - наголосили в компанії.

Довідка УНІАН. Canva - платформа графічного дизайну, яка дозволяє користувачам створювати графіку, презентації, афіші та інший візуальний контент для соціальних мереж. Доступна як вебверсія, так і мобільна. Сервіс пропонує великий банк зображень, шрифтів, шаблонів та ілюстрацій.

Як раніше повідомляв УНІАН, Міжнародна робоча група з санкцій проти Росії оновила дані по компаніях, які покинули російський ринок. За їхніми підрахунками, з РФ пішли 1033 міжнародні компанії, а ще 430 вже призупинили діяльність в країні-агресорі. Водночас 582 компанії продовжують працювати в Росії, фінансуючи війну в Україні та заробляючи "криваві" гроші.

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