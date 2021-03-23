Над картиною робот Софія працювала разом з італійським художником Андреа Боначето.

У Сполучених Штатах вперше у світі виставлять на аукціон цифрову картину, створену за допомогою штучного інтелекту.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Над картиною робот Софія працювала разом з італійським художником Андреа Боначето: деякі елементи вона взяла з його робіт, а дещо додала самостійно. Людина, яка придбає цифрову картину робота Софії, отримає ще фізичний малюнок на додачу.

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Автор: Олег Давигора