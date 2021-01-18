У сім'ї немає грошей, щоб лікувати її.

У Філіппінах родичі п'ять років тримали в клітці дівчину з психотичною депресією.

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Повідомляється, що у сім'ї не було грошей, щоб лікувати її.

Дівчину одягають в рубище зі старих мішків. Родичі запевняють, що інакше вона розгризе своє вбрання на шматки.

П'ять років у клітці: подробиці моторошної історії

Сім років тому психіатр поставив Бебе діагноз. Дівчину лікували в приватній клініці, а коли стан стабілізувався, її виписали. Однак їй був потрібен довічний прийом ліків.

Через два роки захворів батько сімейства, і грошей на таблетки не стало.

У Бебе почала проявлятися аутоагресія - вона поранила сама себе. А пізніше дівчина пропала на тиждень і знайшлася в сусідній провінції. Тоді родичі й спорудили для неї клітку.

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Автор: УНІАН