У Філіппінах родичі п'ять років тримали в клітці дівчину з психотичною депресією.
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Повідомляється, що у сім'ї не було грошей, щоб лікувати її.
Дівчину одягають в рубище зі старих мішків. Родичі запевняють, що інакше вона розгризе своє вбрання на шматки.
П'ять років у клітці: подробиці моторошної історії
Сім років тому психіатр поставив Бебе діагноз. Дівчину лікували в приватній клініці, а коли стан стабілізувався, її виписали. Однак їй був потрібен довічний прийом ліків.
Через два роки захворів батько сімейства, і грошей на таблетки не стало.
У Бебе почала проявлятися аутоагресія - вона поранила сама себе. А пізніше дівчина пропала на тиждень і знайшлася в сусідній провінції. Тоді родичі й спорудили для неї клітку.
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