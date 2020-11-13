Вчора у лікарні помер 31-річний активіст Роман Бондаренко після побиття міліціонерами.

В Європейському Союзі заявили про готовність запровадити додаткові санкції проти чиновників Білорусі після смерті активіста Романа Бондаренка.

Про це йдеться у заяві речника із закордонних справ і політики безпеки у Європейській службі зовнішніх зв'язків Петера Стано.

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"Це обурливий і ганебний результат дій білоруської влади, яка не лише безпосередньо і жорстоко здійснює репресії проти їхнього власного населення, але також створює атмосферу, у якій такі беззаконні, насильницькі дії можуть відбуватися, тим самим ігноруючи не лише фундаментальні права і свободи білоруського народу, але і також зневажаючи їхні життя", - наголошується у заяві.

В Євросоюзі висловили глибокі співчуття родині і друзям Бондаренка. Також ЄС висловлює солідарність усім білорусам, котрі постраждали і продовжують страждати від рук білоруської влади після сфальсифікованих президентських виборів, котрі відбулися 9 серпня.

"ЄС продовжує рішуче засуджувати насильство, яке застосовується білоруською владою проти мирних протестувальників, осіб, що беруть участь у продемократичному русі, медіа, представників громадянського суспільства або звичайних білоруських громадян. Ми очікуємо, що влада припинить насильство і переслідування, звільнить негайно і безумовно усіх свавільно затриманих осіб, в тому числі політичних бранців, і проведе повне і прозоре розслідування усіх порушень і зловживань над правами людини, та притягне винних до відповідальності", - наголошується у заяві.

Також нагадується, що ЄС вже запровадив санкції проти 55 осіб, відповідальних за насильницькі репресії та залякування, та "готовий запровадити додаткові санкції".

Що відомо про смерть Романа Бондаренка

31-річний білоруський активіст Роман Бондаренко помер в лікарні, медики діагностували в нього набряк мозку, закриту черепно-мозкову травму й численні гематоми. Операція тривала кілька годин. За словами свідків, ввечері в середу чоловік вийшов з будинку розпитати правоохоронців, що відбувається, коли ті почали знімати біло-червоно-білі стрічки.

Невдовзі розпочалась штовханина. Очевидці кажуть, що Романа з силою відштовхнули й ударили головою. Білоруса доставили в лікарню вже за півтори години після нанесених побоїв.

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Автор: Віталій Саєнко