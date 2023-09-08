Росія сподівається, що союзники допоможуть їй не тільки уникнути включення в чорний список FATF, але навіть відновити членство в організації.

Росія зміцнює дипломатичні взаємини з країнами, які їй симпатизують, включаючи Китай і Саудівську Аравію, щоб відбити спроби України та її союзників ще більше ізолювати Москву від світової фінансової системи. Про це пише Bloomberg, аналізуючи документи і звіти чиновників в країнах НАТО, знайомих з планами Москви.

Як зазначає видання, Москва розробляє тактику і цілі для десятків запланованих зустрічей напередодні жовтневих зборів групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF), на якому, як очікується, Україна і її союзники будуть домагатися внесення РФ в чорний список.

Росія була відсторонена від членства в FATF після вторгнення в Україну в лютому 2022 року, але досі уникала включення до "чорного списку" цієї організації. За правилами FATF, навіть кількох членів групи може бути достатньо, щоб зупинити прийняття рішень.

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Як зазначає Bloomberg, крім прагнення заблокувати майбутні спроби включення в список, Росія зараз сподівається на те, що партнери допоможуть їй відновити членство в FATF.

"Російський уряд вважає Китай і Саудівську Аравію головними пріоритетними країнами, які, на його думку, можуть не тільки допомогти заблокувати нові спроби введення санкцій, але і можуть лобіювати інших від імені Москви", - пише видання.

Як зазначає видання, Москва також планує організувати відеодзвінок з головою FATF в наступному місяці, перед пленарним засіданням організації.

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"Інші російські пріоритети включають продовження взаємодії з Індією, а також Південною Африкою. Москва, судячи з усього, розглядає останню також як канал для збору інформації про позиції інших урядів в FATF", йдеться в повідомленні.

Напередодні жовтневої зустрічі FATF Москва також активізує свої зв'язки і взаємодію з країнами БРІКС, оскільки вона сподівається, що блок підтримає точку зору Кремля в будь-якому відповідному голосуванні.

Крім того, щоб залучити на свою сторону членів FATF на Близькому Сході і в Північній Африці, Москва планує зустрітися з країнами Перської затоки пізніше в цьому місяці і запропонувати більш тісну співпрацю по боротьбі з тероризмом. Також в число інших урядів, на яких Москва концентрує свою дипломатичну мережу, входять Туреччина, Аргентина, Малайзія і Мексика.

Росія і FATF

Росія виключили з FATF 24 лютого. Як зазначили в організації, причиною стало грубе порушення її зобов'язань щодо міжнародного співробітництва та взаємної поваги.

Україна закликає Україна закликає FATF внести Росію в "чорний список" як юрисдикцію з високим рівнем ризику, оскільки це обмежить її доступ до зовнішніх ринків і допоможе закрити існуючі лазівки в санкційних режимах.

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