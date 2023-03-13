Візит очікувався пізніше навесні.

Голова КНР Сі Цзіньпін планує попрямувати до Росії, щоб зустрітися зі своїм колегою Володимиром Путіним, вже наступного тижня, пише Reuters з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

Плани візиту з'явилися після того, як Китай запропонував посередництво у встановленні миру на Україні, що було зустрінуто зі скептицизмом на Заході.

Візит відбудеться раніше, ніж очікувалося. Російське пропагандистське агентство ТАСС повідомило 30 січня, що Путін запросив Сі відвідати країну навесні. Wall Street Journal минулого місяця писав, що візит до Москви може відбутися в квітні або на початку травня.

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Також минулого місяця Путін приймав у себе в Москві високопоставленого китайського дипломата Ван І.

Китай і Росія - останні новини

Як відомо, протягом більш як року повномасштабної війни, яку Росія веде проти України, Китай утримувався від критики на адресу агресора і заявляв, що виступає за мирні переговори. Водночас Китай критикував країни Заходу, зокрема, США, за постачання військової допомоги нашій країні, необхідної для оборони від агресора. 24 лютого 2023 року Китай представив "мирний план" для України, в якому йдеться про переговори між Києвом і Москвою, припинення вогню і припинення військової допомоги нашій країні.

Наприкінці 2022 року головний дипломат Китаю Ван І заявив про плани щодо поглибленню зв'язків з Росією у 2023 році. Офіційні особи США заявляли, що Пекін надає Москві нелетальну допомогу. ЗМІ заявляли, що країни продовжують співпрацю в оборонній сфері і Китай розглядає поставки зброї РФ.

Минулого тижня Сі Цзіньпін, який втретє став главою КНР, вперше відкрито розкритикував США, звинувативши в "придушенні Китаю".

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