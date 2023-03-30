Вона наголосила, що потрібно робити все для запобігання ескалації війни.

Президентка Угорщини Каталін Новак заявила, що підтримує мирний план завершення війни в Україні, який не тягне за собою перемоги Росії, та водночас передбачає справедливі й реалістичні цілі.

"Наша спільна мета – щоб Росія вивела свої війська з українських територій", – наголосила вона під час спільної прес-конференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом під час поїздки до Анкари, повідомляє видання HVG.

Крім того, очільниця держави подякувала Ердогану за роль посередника між Україною та Росією.

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"Кінцева мета – це мир, який вимагає спільної волі, й потрібно робити все для запобігання ескалації війни. Потрібно вгамувати, а не підсилювати напруженість, а воюючі сторони повинні сісти за стіл переговорів, і потрібен мирний план", – зауважила вона.

Війна в Україні: позиція Угорщини

Заява Каталін Новак видалася дещо контраверсійною, з огляду на коментарі інших угорських посадовців щодо війни в Україні. Зокрема, премʼєр країни Віктор Орбан підтримав "мирний план" Китаю, де війну назвали "українською кризою", за що його розкритикувала угорська опозиція.

Крім того, Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС щодо ордеру Міжнародного кримінального суду на арешт президента РФ Володимира Путіна, а також відмовилася брати участь у програмі ЄС щодо закупівлі боєприпасів для України.

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