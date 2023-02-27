Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у парламенті в Будапешті підтримав китайський "план врегулювання миру" в Україні. Як заявляє Telex, зробив він це під час дискусії в понеділок 27 лютого.
Очільник угорського уряду черговий раз висловив тезу про те, що війну Росії в Україні можна вирішити лише за допомогою мирного договору. Окрім цього Будапешт наголошує, що світова більшість теж виступає за такий план розвитку подій.
"Ми також вважаємо "мирний план" Китаю важливим і підтримуємо його", - заявив Орбан.
За думкою прем’єр-міністра "багато хто" має на меті втягнути Угорщину у війну і змусити постачати зброю. Він закликає депутатів "не вестися на такі провокації".
Орбан відразу відчув реакцію присутніх в залі. Лідер опозиційної "Демократичної коаліції" Угорщини Ференц Дюрчань висловив свою критику чинному очільнику уряду риторичним питанням:
"Чи може бути, що угорський прем’єр є агентом РФ?", - заявив на публіку Дюрчань.
Він додав, що така поведінка є ганебною.
"Ви, по суті, підтримуєте мир убивці. Ви направду хочете, аби Україна здалась. Ганебне мислення і ганебна поведінка", – наголосив Дюрчань.
"Мирний план" Китаю щодо російсько-української війни
24 лютого Китай офіційно представив "мирний план" війни в Україні. Він складається із 12 пунктів, а війну Пекін назвав "українською кризою".
Радник Джо Байдена відразу ж розкритикував цей "мирний план". Натомість Москва "поділяє міркування Пекіна" щодо таких дій.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що "мирний план" Китаю насправді є висловлення просто думок Пекіном. Однак зауважив, що це добре, що Китай почав говорити про війну в Україні.