Очільник уряду відразу ж отримав порцію критики від опозиційних угорських сил.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у парламенті в Будапешті підтримав китайський "план врегулювання миру" в Україні. Як заявляє Telex, зробив він це під час дискусії в понеділок 27 лютого.

Очільник угорського уряду черговий раз висловив тезу про те, що війну Росії в Україні можна вирішити лише за допомогою мирного договору. Окрім цього Будапешт наголошує, що світова більшість теж виступає за такий план розвитку подій.

"Ми також вважаємо "мирний план" Китаю важливим і підтримуємо його", - заявив Орбан.

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За думкою прем’єр-міністра "багато хто" має на меті втягнути Угорщину у війну і змусити постачати зброю. Він закликає депутатів "не вестися на такі провокації".

Орбан відразу відчув реакцію присутніх в залі. Лідер опозиційної "Демократичної коаліції" Угорщини Ференц Дюрчань висловив свою критику чинному очільнику уряду риторичним питанням:

"Чи може бути, що угорський прем’єр є агентом РФ?", - заявив на публіку Дюрчань.

Він додав, що така поведінка є ганебною.

"Ви, по суті, підтримуєте мир убивці. Ви направду хочете, аби Україна здалась. Ганебне мислення і ганебна поведінка", – наголосив Дюрчань.

"Мирний план" Китаю щодо російсько-української війни

24 лютого Китай офіційно представив "мирний план" війни в Україні. Він складається із 12 пунктів, а війну Пекін назвав "українською кризою".

Радник Джо Байдена відразу ж розкритикував цей "мирний план". Натомість Москва "поділяє міркування Пекіна" щодо таких дій.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що "мирний план" Китаю насправді є висловлення просто думок Пекіном. Однак зауважив, що це добре, що Китай почав говорити про війну в Україні.

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