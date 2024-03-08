За словами Андрея Данко, до вторгнення РФ в Україну "доклали руку всі, навіть українці".

Стояти на боці України у її протистоянні Росії – це не вихід, це лише ескалація напруженості, адже РФ не є агресором, а лише відстоює власні інтереси. Про це в інтерв’ю словацькому мовнику RTV заявив віце-спікер парламенту Словаччини Андрей Данко.

За його словами, "життя не чорно-біле" і до вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року "доклали руку всі, навіть українці, які не змогли розібратися з російською національною меншиною".

"Росіяни прийшли на цю територію з почуттям допомоги своїй нації", – підкреслив словацький віце-спікер.

Данко також зазначив, що в разі обрання лідером країни "спілкувався б з опозицією твердою рукою і робив саме те, що робить Віктор Орбан в Угорщині".

Відносини Словаччини з Україною - останні новини

Днями президент Словаччини Зузана Чапутова відверто розповіла про зустріч глави МЗС країни з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. За її словами, ця зустріч "не наблизила нас до миру".

Як сказала політик, найшвидший шлях до миру – через Володимира Путіна, який накаже своїм військам вийти з України.

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар зустрівся з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим і потиснув йому руку. Дипломати обговорили можливості, які може дати мирний саміт у Швейцарії.

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