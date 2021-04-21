Москва назвала це рішення «дзеркальною відповіддю» на дії американської сторони.

Москва оголосила персонами нон ґрата 10 американських дипломатів. Громадяни США повинні покинути країну до кінця цього дня, 21 квітня.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби МЗС РФ.

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Зазначається, що 21 квітня МЗС РФ вручила заступнику голови дипмісії ноту про оголошення «persona non grata» 10 співробітників посольства США.

Москва назвала це рішення «дзеркальною відповіддю» на дії американської сторони проти низки російських дипломатів у Вашингтоні та Генконсульства Росії у Нью-Йорку.

У Лаврова пообіцяли найближчим часом також озвучити комплекс відповідних заходів на останню «хвилю» санкцій США проти Росії.

Санкції проти Росії та відповідь Кремля

За втручання у вибори і діяльність з дезінформації під обмеження потрапили 32 фізичних і юридичних особи, за підтримку російських спецслужб - шість технологічних компаній. З США видворять десять російських дипломатів.

Глава російського МЗС Сергій Лавров, коментуючи обмеження, заявив, що Росія дзеркально відповість на висилку десяти російських дипломатів із США.

На відміну від оголошення посла персоною нон грата, така проміжна форма демаршу приймаючої сторони означає, що через якийсь час глава дипмісії може повернутися. При цьому у Віденській конвенції про дипломатичні зносини від 1961 року опції «відправити посла на консультації» взагалі немає.

Реагуючи на анонсовану МЗС Росії висилку посла «для консультацій» Вашингтон обмежився короткою фразою: «Відповідь Росії була ескалаційною і гідною жалю».

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Автор: Яна Ставська