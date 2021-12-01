У РФ військових Південного військового округу перекинули в райони загальновійськових полігонів.

На полігони півдня Росії в рамках підготовки до зимових "військових навчань" перекинули понад 10 тисяч військових з Південного військового округу російської армії.

Військові перекинуті до районів загальновійськових полігонів, пише ТАСС з посиланням на відомості прес-служби ПВО.

За її даними, цієї зими вперше почалися навчальні заняття на новому інгушетському полігоні Нестерівський, а також на полігоні Данилівський у Волгоградській області (регіон знаходиться недалеко від захопленого бойовиками Луганська).

Читайте такожРосія вирішила відправити на кордон з Україною новітні важкі вогнеметні системи"Понад 10 тис. військовослужбовців у складі батальйонних тактичних груп мотострілецьких з'єднань ПВО здійснили марші в райони загальновійськових полігонів. У польових умовах почнуть зимовий період навчання нового навчального року близько третини підрозділів всіх з'єднань і військових частин ПВО...", – наголошується в матеріалі.

Раніше американське видання The Washington Post писало, що Росія збільшила кількість військ біля кордону України.

Потім глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російська сторона перекинула до кордону української держави 92 тисячі військових і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого наступного року.

Після цього міністр оборони Олексій Резніков говорив, що не вірить у масштабне вторгнення Росії в Україну.

Автор: Екатерина Присяжнюк