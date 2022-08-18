Там вони нестимуть цілодобове бойове чергування.

Росія в четвер, 18 серпня, перекинула три надзвукові літаки МіГ-31 з ракетами "Кинджал" на аеродром Чкаловськ Калінінградській області.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на Міноборони РФ.

Такий крок був зроблений, нібито, "в рамках додаткових заходів стратегічного стримування".

У Міноборони РФ стверджують, що "Кинджали" невидимі і невразливі для будь-яких засобів протиповітряної і протиракетної оборони противника".

Зазначається, що Міг-31 у вказаному районі цілодобово нестимуть бойове чергування.

Нагадаємо, Польща вирішила побудувати систему спостереження на кордоні з Калінінградською областю.

Раніше через Калінінград Росія пригрозила Литві війною. Так, російський сенатор Володимир Джабаров заявив, що заборона транзиту підсанкційних товарів через Литву в Калінінград може обернутися для Вільнюса збройним конфліктом з РФ.

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