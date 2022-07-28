Тимчасовий повірений у справах РФ в Литві Сергій Рябоконь передав ноту в Литовський МЗС.

Банк Литви, який обслуговує транзит до російського Калінінграда, має намір припинити банківські операції з Російською Федерацією з 1 вересня. Тимчасовий повірений у справах РФ в Литві Сергій Рябоконь вже передав відповідну ноту в Литовський МЗС.

Про це російський дипломат заявив в ефірі каналу пропагандистського телеканалу "Росія 24".

"Я вчора був у литовському МЗС... я передав їм особисто ноту по 'Шяуляй банку' - розберіться, до 1 вересня ще є час, ви ж вирішили Калінінградський транзит, ви ж зняли всю напруженість... Навіщо ж Ви, виходить, готуєте другий удар по вантажному транзиту?"- заявив Рябоконь.

Як раніше повідомляв УНІАН, Вільнюс раніше заявив, що забороняє Залізничний транзит певних російських товарів через свою територію, в рамках європейських санкцій, які ввели проти Російської Федерації через розв'язану війну в Україні.

Пізніше ЗМІ повідомили, що Литва не пропустила на свою територію понад 30 російських вантажівок.

13 липня Європейська комісія дозволила транзит деяких підсанкційних товарів в Калінінградську область по залізничному транспорту. У зв'язку з цим Литва з 22 липня відновила Залізничний транзит підсанкційних товарів у Російський Калінінград.

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