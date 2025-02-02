Він зазначив, що Кремль може повторити з країнами-членами альянсу те саме, що й з Україною.

Країни-члени НАТО повинні готуватися до війни та більше витрачати на свою оборону, в іншому випадку Кремль "може спробувати зробити так само, як в Україні".

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає видання Welt. "Я вам дуже чітко кажу: ми повинні готуватися до війни. Це найкращий спосіб уникнути її", - висловився генсек.

Рютте зазначив, що країни Європи повинні "не проявляти слабкості" до РФ. "Інакше Росія може щось спробувати. Так само, як в Україні", - попередив очільник НАТО.

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При цьому він додав, що небезпеку створює не лише нинішня Росія, а й Китай. Рютте зазначив, що китайці "надзвичайно розширили" свої військові можливості.

За словами Рютте, Німеччина, яка є провідним членом НАТО та Євросоюзу, повинна "витрачати і виробляти більше" та повинна "послідовно продовжувати" обраний нею шлях як в Європі, так і в Україні. "Враховуючи розмір німецької економіки, ми хочемо, щоб вони зробили набагато більше", - сказав осільник НАТО.

Ймовірна війна НАТО і РФ

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну створило серйозне геополітичне напруження в Європі. НАТО намагається стримувати агресію Росії, зокрема в Україні. Росія, в свою чергу, сприймає розширення НАТО як загрозу.

Питання підготовки до війни з РФ піднімається не вперше. Так новий президент США Дональд Трамп вимагає від європейських членів НАТО підвищити витрати на оборону до 5% ВВП.

1 лютого німецький міністр оборони Борис Пісторіус висловився проти вимоги Трампа збільшити витрати на оборону до 5% ВВП. "5% нашого ВВП відповідали б 42% федерального бюджету - це майже кожен другий євро, який витрачає уряд Німеччини, або 230 млрд євро. Ми не можемо собі цього дозволити і не можемо витратити стільки грошей", - заявив Пісторіус.

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