У РФ заявили, що будуть інтенсивніше бомбити Україну після слів Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив про можливе посилення атак на російські нафтопереробні заводи після того, як Росія розгорнула масштабну кампанію терору проти цивільного населення України в останні місяці. Міноборони РФ відреагувало на ці слова й пообіцяло посилити терор проти України.

Як повідомляє прес-служба військового відомства країни-агресора, вони почали завдавати масованих ударів по Києву та інших українських регіонах нібито у відповідь на дії українського керівництва. Росіяни стверджують, що ці удари спрямовані буцімто по підприємствах військово-промислового комплексу, де виробляються безпілотники та ракетне озброєння, а також по інфраструктурі, яку, за твердженням Москви, використовують Збройні сили України.

При цьому російське Міноборони звинуватило Київ у спробах завдавати ударів по цивільних об’єктах на території РФ. У повідомленні згадуються атаки на дільничні виборчі комісії, в результаті яких, за версією відомства, загинули шестеро цивільних осіб, а також масована атака БПЛА по "цивільних об’єктах" Москви 19–20 вересня.

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У Міноборони РФ перелічують й інші українські удари по російських об’єктах і стверджують, що в результаті загинули мирні жителі. При цьому в заяві йдеться про російські НПЗ та нафтосховища, які забезпечують армію РФ паливом, а її бюджет – коштами для продовження агресії.

У російському військовому відомстві заявили, що тепер характер ударів по Україні буде змінено.

"Після сьогоднішньої заяви Зеленського удари Збройних Сил Російської Федерації по військових і військово-промислових об’єктах, а також пов’язаній з ними інфраструктурі в Києві та в інших областях України будуть посилені", – йдеться в заяві.

У Міноборони РФ також поклали відповідальність за посилення атак на Володимира Зеленського.

Російські удари по Україні

Як писав УНІАН, вранці 4 жовтня російські війська атакували Північний міст у Києві, серйозно пошкодивши дорожнє полотно та тепломагістраль, внаслідок чого в Деснянському районі тимчасово відключили гарячу воду. За словами мера Віталія Кличка, на місці працюють екстрені служби та ремонтні бригади. У результаті удару постраждали дві людини: одну госпіталізували, іншій надали допомогу на місці.

Також ми писали, що росіяни атакували телекомунікаційну компанію в Дніпрі, сталася масштабна пожежа. За даними ЗМІ, ворог завдав удару реактивним "Шахедом" по "Укретелкому" в самому центрі міста.

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