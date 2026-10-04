У РФ заявили, що будуть інтенсивніше бомбити Україну після слів Зеленського

У Міноборони РФ стверджують, що це Росія нібито діє у відповідь, хоча саме Москва розв’язала війну і відмовляється від переговорів.

Президент Володимир Зеленський заявив про можливе посилення атак на російські нафтопереробні заводи після того, як Росія розгорнула масштабну кампанію терору проти цивільного населення України в останні місяці. Міноборони РФ відреагувало на ці слова й пообіцяло посилити терор проти України.

Як повідомляє прес-служба військового відомства країни-агресора, вони почали завдавати масованих ударів по Києву та інших українських регіонах нібито у відповідь на дії українського керівництва. Росіяни стверджують, що ці удари спрямовані буцімто по підприємствах військово-промислового комплексу, де виробляються безпілотники та ракетне озброєння, а також по інфраструктурі, яку, за твердженням Москви, використовують Збройні сили України.

При цьому російське Міноборони звинуватило Київ у спробах завдавати ударів по цивільних об’єктах на території РФ. У повідомленні згадуються атаки на дільничні виборчі комісії, в результаті яких, за версією відомства, загинули шестеро цивільних осіб, а також масована атака БПЛА по "цивільних об’єктах" Москви 19–20 вересня.

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У Міноборони РФ перелічують й інші українські удари по російських об’єктах і стверджують, що в результаті загинули мирні жителі. При цьому в заяві йдеться про російські НПЗ та нафтосховища, які забезпечують армію РФ паливом, а її бюджет – коштами для продовження агресії.

У російському військовому відомстві заявили, що тепер характер ударів по Україні буде змінено.

"Після сьогоднішньої заяви Зеленського удари Збройних Сил Російської Федерації по військових і військово-промислових об’єктах, а також пов’язаній з ними інфраструктурі в Києві та в інших областях України будуть посилені", – йдеться в заяві.

У Міноборони РФ також поклали відповідальність за посилення атак на Володимира Зеленського.

Російські удари по Україні

Як писав УНІАН, вранці 4 жовтня російські війська атакували Північний міст у Києві, серйозно пошкодивши дорожнє полотно та тепломагістраль, внаслідок чого в Деснянському районі тимчасово відключили гарячу воду. За словами мера Віталія Кличка, на місці працюють екстрені служби та ремонтні бригади. У результаті удару постраждали дві людини: одну госпіталізували, іншій надали допомогу на місці.

Також ми писали, що росіяни атакували телекомунікаційну компанію в Дніпрі, сталася масштабна пожежа. За даними ЗМІ, ворог завдав удару реактивним "Шахедом" по "Укретелкому" в самому центрі міста.

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